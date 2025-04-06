«Сибирь» перевела серию плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в седьмой матч
Новосибирская «Сибирь» сравняла счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», одержав победу в шестом матче.
Игра в Новосибирске завершилась со счетом 5:2.
У хозяев забили Энди Андреофф (27-я минута), Иван Климович (27, 48), Валентин Пьянов (31), Тревор Мерфи (39). Еще одну шайбу Пьянова в концовке второго периода не засчитали, так как она пересекла линию ворот уже после сирены.
У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал (16) и Петр Хохряков (27).
«Сибирь» проиграла первые два матча серии с разгромным счетом.
Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Седьмой матч пройдет в Уфе 8 апреля.
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