Клуб Слуцкого вырвал ничью у чемпиона Китая
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с чемпионом Китая «Шанхай Порт» в пятом туре суперлиги.
Матч завершился со счетом 1:1. «Шэньхуа» пропустил на пятой минуте, но сравнял счет на 82-й благодаря Юй Ханчао.
«Шанхай Порт» в компенсированное время остался вдесятером.
«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и делит лидерство в турнирной таблице с «Шанхай Порт».
У команды Слуцкого 30 «волевых» очков за два сезона в чемпионате Китая, он лидирует по этому показателю с двукратным преимуществом, отмечает Opta.
«Шэньхуа» в прошлом сезоне упустил чемпионство в концовке турнира, а новый сезон начал с победы над «Шанхай Порт» в Суперкубке.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу
Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика
Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России
Стармер заявил о наступлении нового мира
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Рекордный по размеру бриллиант огранили в России
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов