Клуб Слуцкого вырвал ничью у чемпиона Китая

«Шанхай Шэньхуа» уступал «Шанхай Порт» со счетом 0:1 до 82-й минуты, но смог сравнять счет и теперь делит с соперником лидерство в турнирной таблице

Леонид Слуцкий (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с чемпионом Китая «Шанхай Порт» в пятом туре суперлиги.

Матч завершился со счетом 1:1. «Шэньхуа» пропустил на пятой минуте, но сравнял счет на 82-й благодаря Юй Ханчао.

«Шанхай Порт» в компенсированное время остался вдесятером.

«Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и делит лидерство в турнирной таблице с «Шанхай Порт».

У команды Слуцкого 30 «волевых» очков за два сезона в чемпионате Китая, он лидирует по этому показателю с двукратным преимуществом, отмечает Opta.

«Шэньхуа» в прошлом сезоне упустил чемпионство в концовке турнира, а новый сезон начал с победы над «Шанхай Порт» в Суперкубке.