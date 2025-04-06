Олимпийский чемпион в лыжных гонках и двоеборье Хейкки Хасу умер в 99 лет

Олимпийский чемпион в лыжных гонках и двоеборье Хасу умер в 99 лет

Хейкки Хасу выиграл золото в лыжной эстафете на Играх-1952 и победил в двоеборье на Олимпиаде-1948

Хейкки Хасу (Фото: Chris Ware/Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Старейший из олимпийских чемпионов Финляндии лыжник Хейкки Хасу скончался 5 апреля на 100-м году жизни, сообщает Iltalehti.

Хасу выиграл золото Олимпиады 1948 года в Санкт-Морице в лыжном двоеборье, а на Играх-1952 в Осло также завоевал золото в лыжной эстафете и серебро в двоеборье. Кроме того, он чемпион мира 1950 года по двоеборью.

Хасу дважды признавали спортсменом года в Финляндии (1948, 1950), а в 2014-м включили в национальный Зал спортивной славы.

Хасу был фермером, а после завершения спортивной карьеры дважды избирался в финский парламент, в 1962 и 1967 годах.