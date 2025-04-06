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Лидер Восточной конференции КХЛ вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Лидер Восточной конференции «Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
«Трактор» одержал четвертую победу в серии с «Адмиралом», победив во Владивостоке со счетом 2:0
Зак Фукале
Зак Фукале (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв владивостокский «Адмирал».

Шестой матч серии прошел во Владивостоке и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Сергей Телегин (30-я минута) и Владимир Ткачев (60).

«Трактор» в середине первого периода сменил в воротах Сергея Мыльникова на Зака Фукале. На 14-й минуте форвард гостей Максим Шабанов не смог реализовать штрафной бросок.

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Трактора».

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» стал первым в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмым.

В четвертьфинале челябинцы сыграют с командой из Западной конференции.

Ранее в четвертьфинал вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак», минское «Динамо» и омский «Авангард».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Адмирал
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