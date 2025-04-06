Лидер Восточной конференции КХЛ вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Челябинский «Трактор» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв владивостокский «Адмирал».
Шестой матч серии прошел во Владивостоке и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Сергей Телегин (30-я минута) и Владимир Ткачев (60).
«Трактор» в середине первого периода сменил в воротах Сергея Мыльникова на Зака Фукале. На 14-й минуте форвард гостей Максим Шабанов не смог реализовать штрафной бросок.
Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Трактора».
По итогам регулярного чемпионата «Трактор» стал первым в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмым.
В четвертьфинале челябинцы сыграют с командой из Западной конференции.
Ранее в четвертьфинал вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак», минское «Динамо» и омский «Авангард».
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