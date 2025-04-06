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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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Бывший тренер сборной России описал плюсы Овечкина: «неуемный в работе»

Бывший тренер сборной России Крикунов описал плюсы Овечкина: «неуемный в работе»
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Крикунов добавил, что понял при первой встрече: Овечкин будет классным игроком, но предсказать его выдающиеся достижения тогда было невозможно
Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ( Patrick Smith/Getty Images)
Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ( Patrick Smith/Getty Images)

На пути к снайперскому рекорду НХЛ у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина не было непреодолимых сложностей, что и позволило ему достичь этой вершины. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

«Наш российский игрок побил этот рекорд, который очень долго держался. Человек после такого рекорда становится номером один. А он тем более всех этих рекордов набрал целую кучу. И еще один взял, который будет на самом верху. Я думаю, что ничего не было сложного на пути к рекорду, иначе он просто не дошел бы до него. Он талантливый парень, он играл, получал удовольствие и дарил его людям на трибунах. И все это складывалось в одно целое. Вот он и достиг этой высоты», — сказал Крикунов.

Крикунов добавил, что когда впервые увидел Овечкина на льду, то было очевидно, что он станет классным игроком, но предсказать будущие выдающиеся достижения было невозможно. «Было ясно, что это классный игрок, потому что он был молодой и уже был в команде, в основном составе. Откуда можешь знать, что игрок сможет достичь такого уровня? Да, видишь, что он будет хорошим хоккеистом. Так же, как с Дацюком у меня было. Видишь, что игрок будет очень хороший, но до каких высот он дорастет — от него зависит», — добавил бывший тренер Овечкина.

Экс-тренер хоккеиста отметил, что работоспособность Овечкина выделялась больше всего, когда они вместе работали. «Он готов был тренироваться утром, днем и вечером нон-стоп. И все — не уставал. Ему все время мало было. Он был неуемный в борьбе и в работе», — заключил он.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» отметился заброшенной шайбой и превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы), державшийся с 1999 года.

Теперь на счету 39-летнего Овечкина 895 голов в 1487 матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру.

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Персоны
Полина Мельникова
НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Уэйн Гретцки рекорд
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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