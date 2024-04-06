«Байер» оказался в одной победе от первого в истории чемпионства в бундеслиге

«Байер» оказался в одной победе от первого чемпионства в бундеслиге

Уже в 29-м туре 14 апреля в домашнем матче с «Вердером» леверкузенский клуб может досрочно стать чемпионом Германии

Игроки «Байера» (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Футболисты леверкузенского «Байера» могут досрочно обеспечить себе чемпионство в Германии уже в следующем, 29-м туре бундеслиги.

В субботу, 6 апреля, подопечные Хаби Алонсо обыграли в гостях «Унион» со счетом 1:0. Гол забил Флориан Вирц.

Отрыв от занимающей второе место «Баварии», которая сенсационно в 28-м туре уступила «Хайденхайму» (2:3), составляет уже 16 очков.

В следующем туре «Байер» 14 апреля примет «Вердер». В случае победы леверкузенский клуб досрочно обеспечит себе чемпионство (всего в бундеслиге 34 тура).

«Байер» остается единственным клубом без поражений в сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг. У команды 35 побед и пять ничьих во всех турнирах (чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге Европы).

«Байер» ранее никогда не выигрывал чемпионат Германии. Команда пять раз была второй (1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2010/11).