«Байер» оказался в одной победе от первого чемпионства в бундеслиге
Футболисты леверкузенского «Байера» могут досрочно обеспечить себе чемпионство в Германии уже в следующем, 29-м туре бундеслиги.
В субботу, 6 апреля, подопечные Хаби Алонсо обыграли в гостях «Унион» со счетом 1:0. Гол забил Флориан Вирц.
Отрыв от занимающей второе место «Баварии», которая сенсационно в 28-м туре уступила «Хайденхайму» (2:3), составляет уже 16 очков.
В следующем туре «Байер» 14 апреля примет «Вердер». В случае победы леверкузенский клуб досрочно обеспечит себе чемпионство (всего в бундеслиге 34 тура).
«Байер» остается единственным клубом без поражений в сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг. У команды 35 побед и пять ничьих во всех турнирах (чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге Европы).
«Байер» ранее никогда не выигрывал чемпионат Германии. Команда пять раз была второй (1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2010/11).
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