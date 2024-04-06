«Бавария» сенсационно проиграла новичку Бундеслиги, ведя со счетом 2:0
Футболисты «Баварии» проиграли «Хайденхайму» со счетом 2:3 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Кевин Сесса (50-я минута) и Тим Кляйндинст (51, 79). У проигравших отличились Гарри Кейн (38) и Серж Гнабри (45).
«Бавария» проиграла уже второй матч подряд в чемпионате. «Хайденхайм» в прошлом сезоне играл во втором дивизионе.
Форвард «Баварии» Томас Мюллер провел 700-й матч за мюнхенцев. Он стал первым полевым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. Больше только у вратаря Зеппа Майера (709).
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидирует «Байер» с 76 очками. «Хайденхайм» расположился на 10-й строчке с 33 очками.
В следующем туре «Бавария» 13 апреля примет «Кельн».
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