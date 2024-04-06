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«Бавария» сенсационно проиграла новичку Бундеслиги, ведя со счетом 2:0

«Бавария» сенсационно проиграла «Хайденхайму», ведя со счетом 2:0
Встреча против «Хайденхайма» завершилась со счетом 2:3. «Бавария» проиграла второй матч подряд, отрыв от лидирующего в чемпионате Германии «Байера» составляет уже 16 очков
Гарри Кейн
Гарри Кейн (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Футболисты «Баварии» проиграли «Хайденхайму» со счетом 2:3 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Кевин Сесса (50-я минута) и Тим Кляйндинст (51, 79). У проигравших отличились Гарри Кейн (38) и Серж Гнабри (45).

«Бавария» проиграла уже второй матч подряд в чемпионате. «Хайденхайм» в прошлом сезоне играл во втором дивизионе.

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Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Томас Мюллер провел 700-й матч за мюнхенцев. Он стал первым полевым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. Больше только у вратаря Зеппа Майера (709).

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидирует «Байер» с 76 очками. «Хайденхайм» расположился на 10-й строчке с 33 очками.

В следующем туре «Бавария» 13 апреля примет «Кельн».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария
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