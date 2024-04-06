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Тарасова оценила идею разрешить делать сальто в фигурном катании

Тарасовой не понравилась идея разрешить делать сальто в фигурном катании
Заслуженный тренер СССР считает, что из-за сальто фигуристы станут получать больше травм. Сейчас этот элемент запрещен на соревнованиях
Адам Сяо Хим Фа исполняет сальто во время чемпионата мира
Адам Сяо Хим Фа исполняет сальто во время чемпионата мира (Фото: Graham Hughes / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не поддерживает идею разрешить исполнять сальто в соревнованиях по фигурному катанию. Об этом она заявила ТАСС.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить, плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают?» — сказала Тарасова.

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По словам Тарасовой, у Международного союза конькобежцев (ISU) есть проблемы и поважнее. «Это мелочь, есть более серьезные вопросы, как, например, наш допуск на соревнования, чтобы их улучшить, украсить, разнообразить», — заключила Тарасова.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что ISU раздумывает над тем, чтобы разрешить фигуристам исполнять сальто, этот вопрос может быть поднят на конгрессе организации в июне этого года.

Сейчас исполнение сальто запрещено, за это фигуристы получают штраф в два балла. В нынешнем сезоне француз Адам Сяо Хим Фа неоднократно исполнял этот элемент на крупнейших соревнованиях. Несмотря на штрафные баллы фигурист завоевал золото на чемпионате Европы и стал третьим на чемпионате мира.

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фигурное катание Татьяна Тарасова
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