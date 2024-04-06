«Манчестер Сити» одержал волевую победу в АПЛ, пропустив на 3-й минуте
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 4:2 в гостевом матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей голы забили Кевин Де Брёйне (13-я и 70-я минуты), Рико Льюис (47-я) и Эрлинг Холанд (66-я). У проигравших отличились Жан-Филипп Матета (3-я) и Одсонн Эдуар (86-я).
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков. Лидирует «Арсенал», у которого тоже 70 очков, но есть игра в запасе. «Кристал Пэлас» расположился на 14-й строчке (30).
В следующем туре «Манчестер Сити» 13 апреля примет «Лутон», «Кристал Пэлас» днем позже в гостях сыграет с «Ливерпулем».
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