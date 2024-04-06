«Манчестер Сити» пропустил на третьей минуте, но победил «Кристал Пэлас» 4:2

«Манчестер Сити» одержал волевую победу в АПЛ, пропустив на 3-й минуте

Встреча 32-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» завершилась со счетом 4:2. Дубль в составе «Манчестер Сити» сделал Кевин Де Брёйне

Игроки «Манчестер Сити» (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 4:2 в гостевом матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Кевин Де Брёйне (13-я и 70-я минуты), Рико Льюис (47-я) и Эрлинг Холанд (66-я). У проигравших отличились Жан-Филипп Матета (3-я) и Одсонн Эдуар (86-я).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков. Лидирует «Арсенал», у которого тоже 70 очков, но есть игра в запасе. «Кристал Пэлас» расположился на 14-й строчке (30).

В следующем туре «Манчестер Сити» 13 апреля примет «Лутон», «Кристал Пэлас» днем позже в гостях сыграет с «Ливерпулем».