Клуб НХЛ подарит болельщикам матрешки в виде российских хоккеистов

В составе «Коламбуса» выступают пять российских хоккеистов — Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов. Матрешки получат первые 10 тыс. болельщиков на ближайшем домашнем матче клуба

Фото: nhl.com

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» подготовил для своих болельщиков сувениры в виде матрешек с изображениями российских хоккеистов команды. Об этом сообщают в соцсети Х клуба.

Их получат первые 10 тыс. зрителей, которые придут на ближайший домашний матч «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Игра состоится в ночь на 7 апреля.

В основном составе «Коламбуса» выступают сразу пять российских хоккеистов — защитник Иван Проворов, форварды Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, а также голкипер Даниил Тарасов.

На некоторых матрешках российские игроки оставили свои автографы.

«Коламбус» занимает последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, команда уже лишилась шансов пробиться в плей-офф.

В феврале клуб уволил генменеджера Ярмо Кекяляйнена, который занимал этот пост 11 лет.