Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы под залог в €1 млн

Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы под залог

Бывший футболист сборной Бразилии заявил, что не давал никому интервью и не собирается это делать до завершения апелляции по его судебному делу

Дани Алвес (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что не давал никаких интервью после выхода из тюрьмы под залог.

«Неправда, что я давал какое-либо интервью каким-либо СМИ, и не дам их до тех пор, пока судебное дело не будет закончено», — написал 40-летний бразилец.

Это был его первый пост после выхода из тюрьмы Барселоны.

Накануне в издании El Periodico был опубликован комментарий Алвеса, в котором он якобы заявил: «Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что для меня не место делает человека, а человек делает место».

Алвеса в феврале приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 25 марта его выпустили под залог в €1 млн на время рассмотрения апелляций.

Бразилец, выигравший за карьеру 43 титула (это второй результат в истории футбола) со сборной Бразилии и такими клубами, как «Барселона», ПСЖ и другими, не может покинуть Испанию и должен еженедельно являться в суд. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов только в августе 2023-го.