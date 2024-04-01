Telecinco узнал, откуда Дани Алвес взял €1 млн на освобождение под залог

Telecinco: Алвесу дали €1 млн на залог в обмен на эксклюзивный репортаж

Журналистка телеканала заявила, что Алвес получил деньги в обмен на эксклюзивный репортаж. По другой версии, деньги он получил от банка под гарантию ожидаемой крупной выплаты от властей. Футболиста отпустили под залог 25 марта

Дани Алвес (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Осужденный за изнасилование бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес получил €1 млн на залог для освобождения из тюрьмы от бразильского журнала, который запросил в обмен эксклюзивный материал о жизни футболиста. Об этом заявила журналистка телеканала Telecinco Мариса Бласкес, пишет Mundo Deportivo.

По ее словам, известный журнал, пишущий о важных людях, планирует сделать документальный фильм об Алвесе, в котором может принять участие ушедшая от футболиста жена — модель Хоана Санс.

В то же время другие участники программы Fiesta указали, что залог мог быть внесен благодаря банковской гарантии, поскольку Алвес ждет выплаты более €9 млн от испанского Минфина.

Алвеса в феврале приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 25 марта его выпустили под залог на время рассмотрения апелляций.

Футболист, выигравший за карьеру 43 титула со сборной Бразилии и такими клубами, как «Барселона», ПСЖ и другими, не может покинуть Испанию и должен еженедельно являться в суд.