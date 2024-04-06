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Эксклюзив

Старейшее дерби России и безвыигрышная серия «Локо». Интриги тура РПЛ

Сможет ли «Спартак» прервать серию неудач в чемпионате в матче против «Динамо», получится ли у «Локомотива» впервые выиграть во второй части сезона. Интриги 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Пари НН» — «Краснодар»

Дата и время: 6 апреля, 16:30

Место: «Нижний Новгород»

Лидер первого круга чемпионата «Краснодар» тяжело начал вторую часть чемпионата. Клуб Сергея Галицкого в трех матчах РПЛ дважды сыграл вничью и один раз уступил «Ростову» (1:2).

В прошлом туре «Краснодар» провел первый матч под руководством Мурада Мусаева, который вновь возглавил клуб 14 марта. Краснодарская команда встретилась в гостях с «Локомотивом»: с 10-й минуты клуб вел со счетом 1:0, однако подопечные Мусаева уступили победу после пропущенного на 81-й минуте гола.

Команды встречались в первом круге в Краснодаре: тогда хозяева одержали победу с минимальным счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян. Кроме того, в последних пяти очных встречах краснодарская команда неизменно обыгрывала нижегородский клуб.

«Пари НН» в прошлом туре проиграл аутсайдеру чемпионата «Балтике» со счетом 0:2. Это поражение стало первым для нижегородской команды с возобновления чемпионата: ранее «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) и победил «Рубин» (1:0). Подопечные Сергея Юрана расположились на 10-й строчке с 28 очками.

ЦСКА — «Факел»

Дата и время: 7 апреля, 14:00

Место: «ВЭБ Арена»

ЦСКА неплохо начал вторую часть чемпионата: пока подопечные Владимира Федотова идут на трехматчевой серии без поражений, победив «Крылья Советов» (2:0) и сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2). ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками.

В прошлом туре «армейцы» играли с аутсайдером чемпионата «Сочи»: к 46-й минуте ЦСКА вел со счетом 2:0, однако московская команда не смогла удержать преимущество, пропустив на 50-й и 73-й минутах. ЦСКА упустил победу в восьми из 16 матчей в этом сезоне, в которых лидировал в счете, потеряв таким образом 18 очков, — это худший результат в лиге.

«Факел», занимающий 11-е место в таблице, начал вторую часть РПЛ без поражений: воронежский клуб два раза сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), а также сенсационно победил «Спартак» со счетом 2:0.

В очном матче первого круга команды не смогли определить победителя: встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:1. Армейцы вели с 10-й минуты матча благодаря голу Виктора Давиллы, однако на 93-й минуте защитник воронежского клуба Сергей Божин сравнял счет.

«Зенит» — «Балтика»

Дата и время: 7 апреля, 16:30

Место: «Газпром-Арена»

«Зенит» в прошлом туре не смог одержать победу над «Крыльями Советов»: петербургский клуб пропустил уже на 28-й секунде, однако питерцы смогли сравнять счет уже на 23-й минуте.

Бразильский новичок Артур, перешедший в январе из «Палмейрас», забил свой первый гол в составе «Зенита», проведя четвертый матч за петербургский клуб.

В весенней части РПЛ «Зенит» одержал лишь одну победу над «Уралом» (4:1) и дважды сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1).

«Балтика» в прошлом туре обыграла «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче. Калининградский клуб одержал первую победу в РПЛ с октября 2023 года, когда в 11-м туре победил «Оренбург» (1:0). Калининградцы прервали свою восьмиматчевую серию без голов.

«Зенит» и «Балтика» в последний раз встречались в ноябре в рамках 14-го тура РПЛ: матч в Калининграде завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 41-м очком. «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

«Ахмат» — «Локомотив»

Дата и время: 7 апреля, 16:30

Место: «Ахмат-Арена»

«Локомотив» идет на неудачной серии: в пяти матчах РПЛ и Кубка России «железнодорожники» два раза сыграли вничью и три раза потерпели поражения. В прошлом туре подопечные Михаила Галактионова вырвали ничью в домашнем матче с «Краснодаром», благодаря голу Максима Глушенкова на 81-й минуте.

Галактионов 3 апреля, после вылета из Кубка России от «Урала» заявил, что в команде «что-то идет не так» и пора встретиться с руководством клуба. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, комментируя слова Галактионова, заявил ТАСС, что «сейчас точно всем нужно выдохнуть».

Грозненский клуб, который потерпел два поражения подряд в РПЛ, также переживает перемены. Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко 4 апреля подал в отставку с поста. Это произошло после поражения от «Оренбурга» в полуфинальном матче «пути регионов» в Кубке России. На вакантную должность был назначен Магомед Адиев, который работал ассистентом главного тренера грозненцев (2018–2019), был главным тренером второй команды.

Адиев стал уже третьим главным тренером «Ахмата» в нынешнем сезоне. В августе после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команду покинул Сергей Ташуев, его сменил Ромащенко.

В первом круге футболисты московского «Локомотива» обыграли «Ахмат» со счетом 2:1. Тогда грозненцы открыли счет, с пенальти на 66-й минуте отличился Мохамед Конате. Но затем два мяча забили «железнодорожники» — Максим Глушенков (79) и Тимур Сулейманов (81).

Грозненский клуб находится рядом с зоной стыковых матчей, занимая 12-е место с 20-ю очками. «Локомотив» располагается на пятом месте, набрав 33 очка.

«Динамо» — «Спартак»

Дата и время: 7 апреля, 19:30

Место: «ВТБ Арена»

«Динамо» в прошлом туре потерпело разгромное поражение от «Ростова» (1:4). Так, московский клуб проиграл в РПЛ впервые с сентября прошлого года: тогда в девятом туре «бело-голубые» уступили «Спартаку» (0:1).

«Спартак» во второй части чемпионата набрал лишь два очка: «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также потерпели поражение от «Факела» (0:2). 3 апреля команда Гильермо Абаскаля проиграла «Зениту» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России (1:2).

При этом почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что в у «Спартака» нет кризиса и вскоре все стабилизируется. «Все, как было у «Спартака», так и осталось: ничего нового и ничего старого. Как играли неровно, так и играют. Но парадокс в том, что играют неплохо. Создают моменты, но не забивают. Никакого кризиса в команде нет, у нас в чемпионате есть другие кризисные клубы», — сказал Колосков «РБК Спорт».

В очном матче первого круга 23 сентября «красно-белые» одержали победу с минимальным счетом (1:0) благодаря году Тео Бонгонды. Однако менее чем через месяц, 10 октября, команды встретились в рамках группового этапа Кубка России, где «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 3:0.

По итогам 21-го тура «Динамо» борется за призовые места, занимая третье место с 38 очками. «Спартак» пока на шестом месте, набрав 32 очка.

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