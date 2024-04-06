Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон
Российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей Югорского лыжного марафона, который прошел в Ханты-Мансийске.
Дистанцию в 50 км она преодолела за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Второе место заняла еще одна биатлонистка Алина Кудисова (2:07.30), третьей стала Лилия Васильева (2:09:37).
У мужчин победу одержал Андрей Алипкин (1:59:33), опередивший Рифата Сафиуллина (1:59.33) и Дмитрия Баграшова (1:59:34). Биатлонист Никита Поршнев занял четвертое место.
Резцовой 27 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.
Сезон 2022/23 она пропустила из‑за рождения второй дочери.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский