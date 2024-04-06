Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон

Второе место в гонке в Ханты-Мансийске заняла еще одна биатлонистка из сборной России — Алина Кудисова. У мужчин марафон выиграл лыжник Андрей Алипкин

Кристина Резцова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей Югорского лыжного марафона, который прошел в Ханты-Мансийске.

Дистанцию в 50 км она преодолела за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Второе место заняла еще одна биатлонистка Алина Кудисова (2:07.30), третьей стала Лилия Васильева (2:09:37).

У мужчин победу одержал Андрей Алипкин (1:59:33), опередивший Рифата Сафиуллина (1:59.33) и Дмитрия Баграшова (1:59:34). Биатлонист Никита Поршнев занял четвертое место.

Резцовой 27 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Сезон 2022/23 она пропустила из‑за рождения второй дочери.