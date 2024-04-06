Поздняков: справедливо, что спортсмены сами примут решение по участию в ОИ-2024

Поздняков согласился, что спортсмены сами примут решение по участию в ОИ

Президент ОКР назвал абсолютно справедливым тот факт, что спортсмены сами должны делать личный выбор по поводу участия в Олимпиаде в нейтральном статусе на, по мнению большинства россиян, унизительных условиях

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает справедливым, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях», — написал Поздняков.

По словам Позднякова, ОКР на стороне тех спортсменов, для кого условия Международного олимпийского комитета (МОК) «неприемлемы ни по сути, ни по форме».

МОК 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.