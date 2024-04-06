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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Поздняков согласился, что спортсмены сами примут решение по участию в ОИ

Поздняков: справедливо, что спортсмены сами примут решение по участию в ОИ-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент ОКР назвал абсолютно справедливым тот факт, что спортсмены сами должны делать личный выбор по поводу участия в Олимпиаде в нейтральном статусе на, по мнению большинства россиян, унизительных условиях

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает справедливым, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях», — написал Поздняков.

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По словам Позднякова, ОКР на стороне тех спортсменов, для кого условия Международного олимпийского комитета (МОК) «неприемлемы ни по сути, ни по форме».

МОК 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

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Олимпиада-2024 Станислав Поздняков Олимпийский комитет России (ОКР)
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

президент Олимпийского комитета России, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион
27 сентября 1973 года
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