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В «Локомотиве» заявили о кредите доверия тренеру после серии неудач

Нагорных: у главного тренера «Локомотива» Галактионова есть кредит доверия
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что руководство клуба готово к трудностям на пути становления новой команды
Михаил Галактионов
Михаил Галактионов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Руководство «Локомотива» доверяет главному тренеру Михаилу Галактионову. Об этом «РИА Новости» заявил председатель совета директоров московского футбольного клуба Юрий Нагорных.

«Кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе. Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем определенные сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды, отвечающей принципам подготовки российских футболистов. Мы готовы к трудностям», — сказал Нагорных.

Галактионов решил обсудить с руководством серию неудач «Локомотива»
Спорт
Михаил Галактионов

«Локомотив» после возобновления сезона потерпел три поражения и два раза сыграл вничью. «Железнодорожники» также вылетели из Кубка России, уступив «Уралу». Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством, чтобы понять, «как жить дальше».

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем — еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу», — рассказал Нагорных.

В РПЛ «Локомотив» занимает пятое место с 33 очками после 21 тура.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва Михаил Галактионов Юрий Нагорных
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