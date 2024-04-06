В «Локомотиве» заявили о кредите доверия тренеру после серии неудач

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что руководство клуба готово к трудностям на пути становления новой команды

Михаил Галактионов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Руководство «Локомотива» доверяет главному тренеру Михаилу Галактионову. Об этом «РИА Новости» заявил председатель совета директоров московского футбольного клуба Юрий Нагорных.

«Кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе. Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем определенные сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды, отвечающей принципам подготовки российских футболистов. Мы готовы к трудностям», — сказал Нагорных.

«Локомотив» после возобновления сезона потерпел три поражения и два раза сыграл вничью. «Железнодорожники» также вылетели из Кубка России, уступив «Уралу». Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством, чтобы понять, «как жить дальше».

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем — еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу», — рассказал Нагорных.

В РПЛ «Локомотив» занимает пятое место с 33 очками после 21 тура.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ.