Свидлер будет тренером 18-летнего индийца на турнире претендентов
Восьмикратный чемпион России Петр Свидлер будет тренером 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандхи на предстоящем турнире претендентов на шахматную корону. Об этом сообщает Hindustan Times.
Прагнанандха отобрался на турнир, дойдя в прошлом году до финала Кубка мира, где уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Еще в нем сыграют россиянин Ян Непомнящий, индийцы Гукеш Доммараджу и Видит Гуджрати, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также представляющий Францию Алиреза Фирузджа.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира — китайцем Дин Лижэнем.
Свидлер занимает 45-е место в рейтинге FIDE. Он является обладателем Кубка мира (2011), финалистом Кубка мира (2015), пятикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998, 2000, 2002).
Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео
ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список
Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки
Атака беспилотников в Татарстане попала на видео
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?