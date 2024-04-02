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Свидлер будет тренером 18-летнего индийца на турнире претендентов

Свидлер будет тренером 18-летнего индийца на шахматном турнире претендентов
Восьмикратный чемпион России будут помогать Рамешбабу Прагнанандхе на стартующем 3 апреля в Торонто турнире претендентов на шахматную корону
Рамешбабу Прагнанандха
Рамешбабу Прагнанандха (Фото: Global Look Press)

Восьмикратный чемпион России Петр Свидлер будет тренером 18-летнего индийца Рамешбабу Прагнанандхи на предстоящем турнире претендентов на шахматную корону. Об этом сообщает Hindustan Times.

Прагнанандха отобрался на турнир, дойдя в прошлом году до финала Кубка мира, где уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Еще в нем сыграют россиянин Ян Непомнящий, индийцы Гукеш Доммараджу и Видит Гуджрати, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также представляющий Францию Алиреза Фирузджа.

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Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира — китайцем Дин Лижэнем.

Свидлер занимает 45-е место в рейтинге FIDE. Он является обладателем Кубка мира (2011), финалистом Кубка мира (2015), пятикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998, 2000, 2002).

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