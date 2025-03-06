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Титулованному борцу дали четыре года за тот же допинг, что у Валиевой

Пятикратному чемпиону мира по борьбе дали четыре года за допинг, как у Валиевой
Трехкратный призер Олимпиад Рыза Каяалп сдал положительную пробу на триметазидин в мае 2024-го. Борцу 35 лет, его дисквалификация закончится в 2028-м. За это же вещество наказали Валиеву на четыре года, а польке Свёнтек дали месяц
Рыза Каяалп
Рыза Каяалп (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Трехкратный призер Олимпиад и пятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Рыза Каяалп дисквалифицирован на четыре года за триметазидин, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). 

Все результаты 35-летнего борца аннулированы с 28 мая 2024 года, его дисквалификация продлится до 30 июня 2028-го.

Каяалп взял серебро на Играх-2016 (до 130 кг) и бронзу на Олимпиадах в Лондоне и Токио, все три раза в решающих схватках он проигрывал кубинцу Михаину Лопесу.

Четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин отбывает и российская фигуристка Камила Валиева. CAS не поверил в ее версию о случайном попадании препарата в организм через клубничный десерт, приготовленный на разделочной доске, где отец ее бывшего отчима размельчал таблетки.

В прошлом году на триметазидине попалась польская теннисистка Ига Свёнтек, но она доказала, что запрещенным препаратом были загрязнены ее таблетки для улучшения сна, и отбыла месяц отстранения.

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Анна Сатдинова
допинг Борьба Камила Валиева
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