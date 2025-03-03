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Чемпиона Олимпиады в составе Бразилии вызвали в сборную России по футболу

В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии. В сборную вызваны 42 игрока, в том числе Дуглас Сантос, получивший российский паспорт в октябре
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, в октябре прошлого года получивший российское гражданство, вошел в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на мартовский сбор, сообщила пресс-служба РФС.

Чемпион Игр-2016 в составе сборной Бразилии Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

Всего главный тренер Валерий Карпин вызвал на сбор 42 игрока, в том числе выступающих за границей Алексея и Антона Миранчуков,

Фото: Пресс-служба РФС
Фото: Пресс-служба РФС

В марте у сборной России запланирован домашний товарищеский матч с командой Замбии (87-я в рейтинге ФИФА), точная дата и место еще не известны.

Ранее за сборную России уже выступали натурализованные бразильцы — вратарь Гилерме (19 матчей), защитник Марио Фернандес (33) и нападающий Ари (2).

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В феврале Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе в сборной.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Дуглас Сантос Валерий Карпин
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