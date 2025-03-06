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Лыжница пожаловалась на занятую семьей короля Норвегии раздевалку на ЧМ

Финская лыжница пожаловалась на занятую семьей короля Норвегии раздевалку на ЧМ
Финка Йоэнсуу после квалификации в командном спринте пожаловалась, что лыжницам негде переодеться в плохую погоду, потому что раздевалку заняла семья короля Харальда V. В королевском дворце выразили сожаление, что так вышло
Король Норвегии Харальд V с супругой Соней
Король Норвегии Харальд V с супругой Соней (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу выразила возмущение из-за закрытой ради королевской семьи раздевалки на чемпионате мира в норвежском Тронхейме, сообщает VG.

Йоэнссу и Кертту Нисканен 5 марта получили в квалификации командного спринта первый стартовый номер и показали только 14-й результат. В этот день в Тронхейме была плохая погода, и трасса была покрыта свежим мокрым снегом.

После квалификации Йоэнссу пожаловалась, что состояние трассы было «чертовой шуткой», а ей негде было переодеться в сухую одежду — из-за погоды на улице сделать это было трудно, а раздевалка в рядом стоящем здании оказалась заперта.

«Женщинам негде было переодеться, а королю нужна собственная раздевалка», — сказала Йоэнсуу.

Королевская семья каждый день посещала соревнования. Менеджер по связям с общественностью королевского дворца Гури Варпе сообщил NRK, что раздевалку действительно заняли члены королевской семьи.

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«Нас заверили, что использование раздевалки не повлияет на спортсменов, поэтому мы сожалеем, если оказалось, что это не так», — заявил Варпе.

В оргкомитете чемпионата мира сказали, что раздевалка была закрыта примерно на час.

Нисканен и Йоэнсуу в финале командного спринта заняли четвертое место, Йоэнсуу на финише потеряла сознание.

Россиян на чемпионат мира не допустили.

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