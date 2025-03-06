Финская лыжница пожаловалась на занятую семьей короля Норвегии раздевалку на ЧМ

Лыжница пожаловалась на занятую семьей короля Норвегии раздевалку на ЧМ

Финка Йоэнсуу после квалификации в командном спринте пожаловалась, что лыжницам негде переодеться в плохую погоду, потому что раздевалку заняла семья короля Харальда V. В королевском дворце выразили сожаление, что так вышло

Король Норвегии Харальд V с супругой Соней (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу выразила возмущение из-за закрытой ради королевской семьи раздевалки на чемпионате мира в норвежском Тронхейме, сообщает VG.

Йоэнссу и Кертту Нисканен 5 марта получили в квалификации командного спринта первый стартовый номер и показали только 14-й результат. В этот день в Тронхейме была плохая погода, и трасса была покрыта свежим мокрым снегом.

После квалификации Йоэнссу пожаловалась, что состояние трассы было «чертовой шуткой», а ей негде было переодеться в сухую одежду — из-за погоды на улице сделать это было трудно, а раздевалка в рядом стоящем здании оказалась заперта.

«Женщинам негде было переодеться, а королю нужна собственная раздевалка», — сказала Йоэнсуу.

Королевская семья каждый день посещала соревнования. Менеджер по связям с общественностью королевского дворца Гури Варпе сообщил NRK, что раздевалку действительно заняли члены королевской семьи.

«Нас заверили, что использование раздевалки не повлияет на спортсменов, поэтому мы сожалеем, если оказалось, что это не так», — заявил Варпе.

В оргкомитете чемпионата мира сказали, что раздевалка была закрыта примерно на час.

Нисканен и Йоэнсуу в финале командного спринта заняли четвертое место, Йоэнсуу на финише потеряла сознание.

Россиян на чемпионат мира не допустили.