«РИА Новости» узнало, что у боксера в спа-салоне нашли белый порошок
Полицейские нашли неизвестный белый порошок у находившегося в московском бьюти-спа на Пресненской набережной боксера Рустама Исламова, сообщили «РИА Новости» и Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Вещество направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник информагентства.
Mash пишет, что пакетик с белым порошком у боксера увидели сотрудники салона и вызвали полицию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что к ним такая информация не поступала.
Из профиля 37-летнего Исламова на сайте Федерации бокса России следует, что он дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. На Boxrec у него семь побед в семи боях, последний поединок прошел в Стамбуле 21 февраля.
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