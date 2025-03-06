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«РИА Новости» узнало, что у боксера в спа-салоне нашли белый порошок

«РИА Новости»: полиция нашла у боксера Исламова в спа-салоне белый порошок
«РИА Новости» и Mash пишут, что подозрительный порошок нашли у Рустама Исламова. Вещество направлено на экспертизу
Рустам Исламов
Рустам Исламов (Фото: islamov_boxing_team / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полицейские нашли неизвестный белый порошок у находившегося в московском бьюти-спа на Пресненской набережной боксера Рустама Исламова, сообщили «РИА Новости» и Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Вещество направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник информагентства.

Mash пишет, что пакетик с белым порошком у боксера увидели сотрудники салона и вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что к ним такая информация не поступала.

Из профиля 37-летнего Исламова на сайте Федерации бокса России следует, что он дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. На Boxrec у него семь побед в семи боях, последний поединок прошел в Стамбуле 21 февраля.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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