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Лидер СКА заявил, что «только дурак» может говорить о конце его карьеры

Хоккеист Евгений Кузнецов: только дурак может говорить о завершении моей карьеры
Вернувший летом из НХЛ Евгений Кузнецов признался, что был расстроен и подавлен из-за проблем со здоровьем по ходу сезона КХЛ, но надеется как можно скорее вернуться на лед. Форвард восстанавливается после сотрясения и ОРВИ
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий СКА Евгений Кузнецов, не игравший с 22 февраля из-за последствия сотрясения мозга и ОРВИ, заявил Vseprosport, что планирует вернуться на лед как можно скорее, и назвал ерундой предположения о завершении карьеры.

В СКА 27 февраля сообщили, что последствия полученной Кузнецовым в декабре травмы головы «оказались серьезнее», но в клубе рассчитывают на игрока в будущем.

На вопрос о том, не идет ли речь о завершении карьеры, Кузнецов ответил: «Такое может сказать только дурак. Нет, не идет. Главное — правильно восстановиться и на 100% быть готовым».

«Пока [врачи] говорят, что нужен покой, чтобы болячки ушли. Сейчас команда приехала с поездки. Думаю, сядем, поговорим и выработаем план», — сказал Кузнецов.

Форвард заявил, что его состояние неправильно было называть депрессией. «Правильнее сказать, что я был расстроен и подавлен. Готовился-готовился, и опять так получилось. Я прекрасно понимаю, на какую роль я приехал, где играю, какая ответственность на мне лежит», — добавил Кузнецов.

Лидер СКА Кузнецов снова выбыл из-за проблем со здоровьем
Спорт
Евгений Кузнецов

У Кузнецова в этом сезоне 12 голов и 25 передач в 38 матчах. Летом он вернулся из НХЛ в КХЛ, подписав четырехлетний контракт СКА.

Хоккеист выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году и является двукратным чемпионом мира со сборной России.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Евгений Кузнецов
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