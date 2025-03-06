Ян Непомнящий выиграл международный турнир «Аэрофлот Опен»

По итогам девяти туров Непомнящий набрал семь очков и заработал 4 млн руб. После победы шахматист заявил, что у него была одна по-настоящему сложная партия на турнире и он своим выступлением доволен

Ян Непомнящий (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен» в Москве с призовым фондом почти 20 млн руб.

В заключительном девятом туре Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с соотечественником Алексеем Гогановым и завершил турнир с семью очками.

За победу Непомнящий получит 4 млн руб.

После победы Непомнящий сказал ТАСС, что на турнире у него была одна сложная партия — против Ивана Землянского, «но там был грубый зевок на выходе из дебюта». «Но в целом я играл на «Аэрофлот Опен» нормально. Рейтинг немного повысил. В целом я доволен своим выступлением», — добавил шахматист.

«Аэрофлот Опен» проводится с 2002 года.

Непомнящий занимает десятое место в рейтинге FIDE, он дважды играл в матчах за мировую шахматную корону, уступив норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню.