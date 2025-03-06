 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ян Непомнящий выиграл международный турнир «Аэрофлот Опен»

По итогам девяти туров Непомнящий набрал семь очков и заработал 4 млн руб. После победы шахматист заявил, что у него была одна по-настоящему сложная партия на турнире и он своим выступлением доволен
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен» в Москве с призовым фондом почти 20 млн руб.

В заключительном девятом туре Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с соотечественником Алексеем Гогановым и завершил турнир с семью очками.

За победу Непомнящий получит 4 млн руб.

После победы Непомнящий сказал ТАСС, что на турнире у него была одна сложная партия — против Ивана Землянского, «но там был грубый зевок на выходе из дебюта». «Но в целом я играл на «Аэрофлот Опен» нормально. Рейтинг немного повысил. В целом я доволен своим выступлением», — добавил шахматист.

Обвиненный в читерстве шахматист предложил Непомнящему пари на $100 тыс.
Спорт
Ян Непомнящий

«Аэрофлот Опен» проводится с 2002 года.

Непомнящий занимает десятое место в рейтинге FIDE, он дважды играл в матчах за мировую шахматную корону, уступив норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Ян Непомнящий шахматы
Материалы по теме
Десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского похоронили в Москве
Спорт
ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного
Спорт
Карлсен не договорился с FIDE о титуле чемпиона мира по «шахматам Фишера»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Кремль согласился с Рубио насчет «прокси-войны» России и США на УкраинеПолитика, 12:56
Вылетевший из Москвы в Ереван самолет срочно вернулся в аэропортОбщество, 12:56
ИК «Риком-Траст» получила доступ к операциям на рынке ИндииИнвестиции, 12:54
Чистая прибыль компании Pioneer достигла 5,2 млрд руб. в 2024 годуОтрасли, 12:54
Силы ПВО за 10 минут сбили два дрона ВСУ над Черным морем и КрымомПолитика, 12:54
Власти США допустили послабления в тарифной войне с Канадой и МексикойПолитика, 12:52
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 12:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На какие спектакли сходить весной: «Мещане», «Рыжий» и «Улитка на склоне»Life, 12:48
Медтех против рака: как инновации помогают в онкодиагностикеТренды, 12:45
Пришлось выплатить продажникам по миллиону: как не разориться на бонусахPro, 12:44
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 12:44
Инспектору МЧС дали 4 года по делу о гибели 23 людей при пожаре в приютеОбщество, 12:39
Лыжница Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате РоссииСпорт, 12:37
Айти приготовиться: что дело Блиновской означает для предпринимателейPro, 12:35