Обвиненный в читерстве шахматист предложил Непомнящему пари на $100 тыс.

Гроссмейстер отметил, что устал от обвинений и хочет решить вопрос на шахматной доске

Ян Непомнящий (Фото: City News Moskva / Global look press)

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн предложил Яну Непомнящему сыграть в блиц-матче на $100 тыс. Об этом шахматист написал в соцсети X.

«Я с радостью предложу Яну Непомнящему $100 тыс., если он победит меня в блиц-матче вживую. 18 партий 3+2, в любое время, в любом месте. С удовольствием сыграю сразу после Дубова. Если победит, $50 тыс. — ему, $50 тыс. — на благотворительность. Он ничем не рискует», — заявил Ниманн.

Гроссмейстер отметил, что устал от обвинений и хочет решить вопрос на шахматной доске. «Вместо того чтобы пытаться внести меня в черный список, давай решим вопрос на шахматной доске. Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями», — добавил он.

Непомнящий пока не дал официального ответа на вызов.

В начале года Непомнящий говорил, что ему несимпатично поведение Ниманна и что он предпочел бы играть с ним как можно меньше партий. Также Непомнящий поддержал Магнуса Карлсена в скандале, связанном с обвинениями Ниманна в читерстве, подчеркнув, что подозрения Карлсена не лишены здравого смысла и что ситуация может нанести ущерб шахматному сообществу.

Ниманн известен скандалом с читерством, который получил огласку после того, как он обыграл Карлсена в сентябре 2022 года на турнире в Сент-Луисе. Норвежец позднее заявил, что снимается с соревнований. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после этого сообщил, что Карлсен снялся с турнира из-за подозрений в жульничестве Ниманна, а также что того забанили на Chess.com.

Сам Ниманн признал, что несколько раз жульничал, но только в юности, и подал на Карлсена в суд за «ложные обвинения». В июне 2023 года стало известно, что иск на $100 млн, по которому ответчиками проходили также Накамура и Chess.com, был отклонен судом в США.