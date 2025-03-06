Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»

У Большунова и Устюгова возник конфликт в полуфинале спринта на чемпионате России: Большунов подрезал Устюгова, а тот отмахнулся от него палкой. Устюгов считает, что им пора перестать «устраивать козни» на трассе

Сергей Устюгов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил в эфире «Матч ТВ», что не будет комментировать новые претензии Александра Большунова и им надо проявлять уважение друг к другу во время лыжных гонок.

Большунов в четверг выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России в Казани и после победы заявил, что в этот раз никто не бил его палкой и не проколол ему мышцу, как Устюгов в полуфинале спринта 4 марта. Тогда Большунов перестроился в лыжню Устюгова и тот чуть не упал.

«Нам с Саней давно уже пора зарыть топор войны, мы должны бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга, не пересекать никому лыжню. <...> Кто на финиш приехал первым, тот и выиграл. Не надо козни на лыжне устраивать», — сказал Устюгов.

Лыжник отметил, что на Олимпиаде Большунов сразу получит «желток» (предупреждение) или дисквалификацию, если так же подрежет соперника. Большунов же говорил, что по правилам дисквалификацию заслуживал Устюгов.

В позапрошлом сезоне между двумя олимпийскими чемпионами также были заочные перепалки и инцидент с падением во время соревнований.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).