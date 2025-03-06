 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»

Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны» и не устраивать козней
У Большунова и Устюгова возник конфликт в полуфинале спринта на чемпионате России: Большунов подрезал Устюгова, а тот отмахнулся от него палкой. Устюгов считает, что им пора перестать «устраивать козни» на трассе
Сергей Устюгов
Сергей Устюгов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил в эфире «Матч ТВ», что не будет комментировать новые претензии Александра Большунова и им надо проявлять уважение друг к другу во время лыжных гонок.

Большунов в четверг выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России в Казани и после победы заявил, что в этот раз никто не бил его палкой и не проколол ему мышцу, как Устюгов в полуфинале спринта 4 марта. Тогда Большунов перестроился в лыжню Устюгова и тот чуть не упал.

«Нам с Саней давно уже пора зарыть топор войны, мы должны бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга, не пересекать никому лыжню. <...> Кто на финиш приехал первым, тот и выиграл. Не надо козни на лыжне устраивать», — сказал Устюгов.

Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в Казани
Спорт
Александр Большунов

Лыжник отметил, что на Олимпиаде Большунов сразу получит «желток» (предупреждение) или дисквалификацию, если так же подрежет соперника. Большунов же говорил, что по правилам дисквалификацию заслуживал Устюгов.

В позапрошлом сезоне между двумя олимпийскими чемпионами также были заочные перепалки и инцидент с падением во время соревнований.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Сергей Устюгов Александр Большунов
Материалы по теме
Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за их конфликт
Спорт
Лыжники Устюгов и Терентьева победили в спринте на чемпионате России
Спорт
Большунов не удержал лидерство в смешанной эстафете на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 17:31
Прокуратура Москвы показала видео закладки взрывчатки в банкоматОбщество, 18:50
В какие страны уехали беженцы с Украины. КартаПолитика, 18:49
«Криптоцарь» США насчитал убыток в $17 млрд от продажи биткоинов властямиКрипто, 18:46
ФИФА предложили увеличить до 64 число сборных на ЧМ-2030 по футболуСпорт, 18:41
WP узнала о планах Израиля ужесточить контроль за поставками в ГазуПолитика, 18:31
Путин рассказал, какой мир устроит РоссиюПолитика, 18:31
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действийПолитика, 18:28
Экс-глава ЦРУ назвал паузу в разведподдержке США катастрофой для УкраиныПолитика, 18:19
Путин поблагодарил женщин в военной форме и поздравил их с 8 МартаОбщество, 18:16
Захарова пообещала проработать новые меры противодействия ЯпонииПолитика, 18:07
Полиция задержала подозреваемого в подрыве банкомата в МосквеОбщество, 18:03
Выпускающая USDT компания Tether блокирует кошельки. Как такое возможноКрипто, 18:01
Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»Спорт, 17:59