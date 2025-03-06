Овечкин сократил отрыв от рекорда Гретцки до девяти шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» и сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до девяти шайб.
«Вашингтон» победил cо счетом 3:2. Овечкин отличился на 50-й минуте встречи, среди победителей также шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (на 2-й минуте) и Том Уилсон (64-я). Из изгроков «Нью-Йорка» шайбы забросили российский нападающий Артемий Панарин (13-я минута) и Сэм Кэррик (28-я).
У Овечкина перед этой игрой было 884 шайбы, ему оставалось забить еще 10, чтобы повторить рекорд Гретцки по голам (894) в НХЛ и 11 — чтобы превзойти его.
Овечкину 39 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки завершил карьеру в 1999 году. Ему принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам (894), очкам (1963) и очкам (2857).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».