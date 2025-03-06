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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин сократил отрыв от рекорда Гретцки до девяти шайб

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
В ночь на четверг «Вашингтон» Овечкина играл на своем льду с «Нью-Йорк Рейнджерс», победив со счетом 3:2. Овечкин забросил свою 885-ю шайбу
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» и сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до девяти шайб.

«Вашингтон» победил cо счетом 3:2. Овечкин отличился на 50-й минуте встречи, среди победителей также шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (на 2-й минуте) и Том Уилсон (64-я). Из изгроков «Нью-Йорка» шайбы забросили российский нападающий Артемий Панарин (13-я минута) и Сэм Кэррик (28-я).

У Овечкина перед этой игрой было 884 шайбы, ему оставалось забить еще 10, чтобы повторить рекорд Гретцки по голам (894) в НХЛ и 11 — чтобы превзойти его.

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Александр Овечкин

Овечкину 39 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки завершил карьеру в 1999 году. Ему принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам (894), очкам (1963) и очкам (2857).

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Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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