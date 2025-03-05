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Овечкин будет жертвовать деньги на борьбу с раком после каждой шайбы

Овечкин будет жертвовать деньги на борьбу с детским раком после каждой шайбы
Россиянин решил до конца карьеры в НХЛ переводить после каждого гола сумму, равную количеству заброшенных им шайб за карьеру, на борьбу с детской онкологией. Сумма пожертвования Овечкина будет удвоена владельцами клуба
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий Александр Овечкин начал благотворительную кампанию, в рамках которой после каждой заброшенной шайбы в НХЛ будет делать пожертвования на борьбу с детской онкологией, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Начиная с ближайшего матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» и до окончания карьеры в НХЛ Овечкин после каждого гола будет жертвовать благотворительному фонду сумму, равную количеству заброшенных им шайб за карьеру. Эту сумму будут удваивать владельцы «Вашингтона», средства пойдут на исследования онкологических заболеваний у детей.

Овечкину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

В этом сезоне 39-летний россиянин уже забросил 31 шайбу в 45 матчах.

Матч с «Рейнджерс» пройдет 6 марта (начало в 3:30 мск).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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