Хоккеист «Салавата Юлаева» получил удар коньком в область шеи в матче КХЛ
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов в матче плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором» столкнулся с одноклубником Ярославом Цулыгиным и случайно получил удар коньком в область головы и шеи.
Четвертая игра первого раунда плей-офф проходит в Челябинске. «Трактор» ведет со счетом 2:1 в серии до четырех побед (2–1).
В первом периоде Коледов боролся за шайбу с игроком «Трактора» и столкнулся с Цулыгиным, в результате оба уфимца упали за своими воротами. При этом Коледов упал на поднятый вверх конек партнера, после чего схватился за горло и его увели с площадки под руки.
Во втором периоде защитник вернулся на лед. В пресс-службе клуба отметили, что он получил удар коньком в лицо.
Коледову 29 лет, в этом сезоне он провел 58 матчей, забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач.
В декабре международная федерация (IIHF) сделала обязательной защиту шеи игроков всех возрастов на турнирах под своей эгидой из-за смерти Адама Джонсона, бывшего одноклубника Евгения Малкина по «Питтсбургу», выступавшего в Англии.
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