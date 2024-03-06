Хоккеист «Салавата Юлаева» получил удар коньком в область шеи в матче КХЛ

Павел Коледов неудачно упал на конек своего одноклубника и схватился за горло. Ему помогли покинуть площадку, после перерыва он вернулся в игру

Павел Коледов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов в матче плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором» столкнулся с одноклубником Ярославом Цулыгиным и случайно получил удар коньком в область головы и шеи.

Четвертая игра первого раунда плей-офф проходит в Челябинске. «Трактор» ведет со счетом 2:1 в серии до четырех побед (2–1).

В первом периоде Коледов боролся за шайбу с игроком «Трактора» и столкнулся с Цулыгиным, в результате оба уфимца упали за своими воротами. При этом Коледов упал на поднятый вверх конек партнера, после чего схватился за горло и его увели с площадки под руки.

Во втором периоде защитник вернулся на лед. В пресс-службе клуба отметили, что он получил удар коньком в лицо.

Коледову 29 лет, в этом сезоне он провел 58 матчей, забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач.

В декабре международная федерация (IIHF) сделала обязательной защиту шеи игроков всех возрастов на турнирах под своей эгидой из-за смерти Адама Джонсона, бывшего одноклубника Евгения Малкина по «Питтсбургу», выступавшего в Англии.