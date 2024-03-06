Форвард «Питтсбурга» Малкин отметился автоголом и стал одним из героев матча НХЛ

Забивший в свои ворота Малкин стал одним из лучших игроков матча НХЛ

Российский форвард, кроме автогола, также отметился заброшенной шайбой в ворота соперника и голевой передачей

Евгений Малкин (по центру) (Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire / Global look press)

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал второй звездой матча НХЛ против «Коламбус Блю Джакетс». Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 5:3.

Малкин отметился 2 (гол + результативная передача) очками. Россиянин по ходу игры также стал автором автогола. После броска соперника он подставил клюшку, и шайба отправилась в свои ворота. Вратарь «Пингвинз» Тристан Джерри, пропустивший гол, не смог сдержать улыбку.

Малкин отличился во втором матче подряд после того, как прервал серию из 13 игр без голов. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ессе Пульюярви, Рикард Ракелль, Джефф Картер и Райлли Смит. У «Коламбуса» отличились Джонни Годро, Эндрю Пик и Джек Рослович.

В активе 37-летнего Малкина стало 48 (18+30) баллов в 60 играх в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру форвард провел 1123 игры, в которых набрал 1277 (489+788) очков.

Забросив 489-ю шайбу за карьеру в НХЛ, Малкин подобрался вплотную к числу 50 лучших снайперов в истории лиги. На 50-й строчке располагается Норм Улльман, до которого россиянину осталась одна шайба. На 49-й строчке находится Жан Рателль, отличившийся 491 раз в НХЛ.

8 марта «Питтсбург» примет «Вашингтон Кэпиталз», «Коламбус» в этот же день сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз».