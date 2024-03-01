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Даниил Медведев заявил о планах сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже

Даниил Медведев заявил о планах сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже
Даниил Медведев отметил, что поедет на Олимпиаду в Париж при готовности на сто процентов
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: REUTERS)

Ведущий российский теннисист Даниил Медведев намерен выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он заявил ТАСС.

«Если буду здоров — буду играть», — заверил теннисист.

Медведев отметил, что из-за Олимпиады у теннисистов практически не останется дней для отдыха в нынешнем сезоне.

«Календарь тяжелый. Но я был в Токио — это было круто, и если смогу играть, то я сто процентов буду в Париже», — добавил 28-летний российский теннисист.

Медведев дебютировал на Олимпиаде в 2021 году. На Играх в Токио он был посеян под вторым номером, но вылетел в четвертьфинале, проиграв испанцу Пабло Карреньо Бусте (6-й номер посева). В парном разряде с Асланом Карацевым не смог преодолеть первый раунд.

На данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге. На его счету 20 титулов. С момента Олимпиады в Токио россиянин не раз поднимался на первую строчку рейтинга, несколько раз доходил до финалов турниров «Большого шлема» и победил на US Open.

Олимпиада в теннисе уступает по престижности турнирам «Большого шлема».

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В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал критерии допуска россиян на Олимпиаду. На Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом на Олимпиаде россияне не смогут выступить в командных видах спорта.

В Минспорте в феврале сообщили, что на Олимпиаде смогут выступить до ста спортсменов из России. В Олимпийском комитете России (ОКР) критерии МОК называют дискриминационными. ОКР 23 февраля заявил, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

Теги
Даниил Медведев теннис Олимпиада-2024
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