Оказавшийся на грани вылета «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» крупно обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ до счета 1–3.
Игра завершилась со счетом 0:5. Шайбы забросили Семен Кошелев (5-я минута), Дмитрий Юдин (7), Никита Дыняк (31) и Евгений Свечников (57, 60).
Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил все 27 бросков.
В прошлом сезоне «Ак Барс» играл в финале Кубка Гагарина и уступил московскому ЦСКА в семи матчах.
Следующая игра пройдет 8 марта в Казани.
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?