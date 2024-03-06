Оказавшийся на грани вылета «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвертом матче

Оказавшийся на грани вылета «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в КХЛ

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 0:5. У «Ак Барса» два гола на счету Евгения Свечникова

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов (Фото: Телеграм-канал ХК «‎Ак Барс» (Казань))

Казанский «Ак Барс» крупно обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ до счета 1–3.

Игра завершилась со счетом 0:5. Шайбы забросили Семен Кошелев (5-я минута), Дмитрий Юдин (7), Никита Дыняк (31) и Евгений Свечников (57, 60).

Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил все 27 бросков.

В прошлом сезоне «Ак Барс» играл в финале Кубка Гагарина и уступил московскому ЦСКА в семи матчах.

Следующая игра пройдет 8 марта в Казани.