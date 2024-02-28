Перенесший кому после удара копытом вратарь ПСЖ вернется к тренировкам

Серхио Рико весной получил серьезную черепно-мозговую травму и некоторое время провел в медикаментозной коме. По данным The Athletic, голкипер вернется к тренировкам в ближайшие несколько дней после окончательного медобследования

Серхио Рико (Фото: Stuart Franklin / Bongarts / Getty Images)

Испанский голкипер ПСЖ Серхио Рико, который весной получил серьезную черепно-мозговую травму после падения с лошади и удара копытом, вернется к тренировкам, сообщил журналист The Athletic Гильермо Раи на своей странице в Х (Twitter).

«Серхио Рико вылечился от аневризмы головного мозга и планирует вернуться в расположение «Пари Сен‑Жермен» в ближайшие несколько дней после окончательного медицинского обследования», — написал Раи.

Рико госпитализировали 28 мая после падения с лошади во время паломничества в Андалусии. Его лошадь столкнулась с чужой убежавшей лошадью. В результате Рико упал и получил травму головы. Лошадь также ударила его в шею.

В начале июня состояние футболиста начало улучшаться, но после отмены седативных препаратов показатели ухудшились, и его снова ввели в кому. Еще через десять дней из комы его вывели. В начале июля футболиста перевели из реанимации в обычную палату. В августе Рико выписали спустя 82 дня в больнице.

Рико стал футболистом ПСЖ в 2019 году сначала на правах аренды, а в 2020-м подписал полноценный четырехлетний контракт. Весь прошлый сезон вратарь провел в запасе.