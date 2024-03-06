Американец принял вызов брата Нурмагомедова ради шанса на титул UFC
Американец Кори Сэндхаген, занимающий третье место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, заявил о готовности выйти в октагон против россиянина Умара Нурмагомедова, особенно если победителю боя дадут право на чемпионский поединок. Слова американца приводит MMA News.
Нурмагомедов 3 марта победил казахстанца Бекзата Алмахана, после чего бросил вызов Сэндхагену и заявил, что это должен быть претендентский поединок. У бойцов сорвался бой в августе из-за травмы россиянина. В мае глава UFC Дэйна Уайт говорил, что никто не хочет драться с Нурмагомедовым, чтобы не рисковать.
Сэндхаген сказал, что для него не проблема выйти против Нурмагомедова, особенно если в UFC «так высоко его ценят».
«Если я выиграю следующий бой у Умара, больше не останется никаких аргументов, чтобы не давать мне бороться за пояс», — отметил американец.
У Сэндхагена 17 побед и четыре поражения в ММА, в том числе от Петра Яна в 2021 году.
Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, занимает десятое место в рейтинге UFC, он выиграл все 17 боев в карьере.
Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит Шону О'Мэлли.
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