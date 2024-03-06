Американец принял вызов брата Нурмагомедова ради шанса на титул UFC

Сэндхаген: готов выйти против Умара Нурмагомедова, если потом будет бой за титул

Умар Нурмагомедов неоднократно жаловался, что топ-бойцы не соглашаются на поединки с ним, а в прошлом году сам снялся с боя с Кори Сэндхагеном из-за травмы. Теперь оба хотят, чтобы их бой был претендентским

Кори Сэндхаген (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images)

Американец Кори Сэндхаген, занимающий третье место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, заявил о готовности выйти в октагон против россиянина Умара Нурмагомедова, особенно если победителю боя дадут право на чемпионский поединок. Слова американца приводит MMA News.

Нурмагомедов 3 марта победил казахстанца Бекзата Алмахана, после чего бросил вызов Сэндхагену и заявил, что это должен быть претендентский поединок. У бойцов сорвался бой в августе из-за травмы россиянина. В мае глава UFC Дэйна Уайт говорил, что никто не хочет драться с Нурмагомедовым, чтобы не рисковать.

Сэндхаген сказал, что для него не проблема выйти против Нурмагомедова, особенно если в UFC «так высоко его ценят».

«Если я выиграю следующий бой у Умара, больше не останется никаких аргументов, чтобы не давать мне бороться за пояс», — отметил американец.

У Сэндхагена 17 побед и четыре поражения в ММА, в том числе от Петра Яна в 2021 году.

Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, занимает десятое место в рейтинге UFC, он выиграл все 17 боев в карьере.

Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит Шону О'Мэлли.