Умар Нурмагомедов продлил победную серию в UFC

Нурмагомедов после полученной травмы провел первый бой за год. В декабре он жаловался, что UFC не может найти ему соперника

Умар Нурмагомедов (Фото: : Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россиянин Умар Нурмагомедов победил казахстанца Бекзата Алмахана решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Это первый бой россиянина за год.

В декабре Нурмагомедов, который возобновил тренировки после травмы плеча, жаловался, что UFC до сих пор не нашел ему соперника для следующего боя. Поединок Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена должен был возглавить турнир UFC в Нэшвилле 5 августа 2023 года. Но россиянин снялся с боя из-за травмы плеча и перенес операцию.



Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету 28-летнего россиянина одержал 17 побед в 17 боях, в том числе пять в UFC, и занимает 13-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса. В последнем бою в январе он победил бразильца Раони Барселоса.

В послужном списке Нурмагомедова теперь 17 побед и ни одного поражения. Он выступает в UFC с 2021 года, выиграв все пять поединков. Предыдущий бой Нурмагомедов провел в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию.

Алмахан дебютировал в UFC. На счету 26-летнего казахстанца теперь 11 побед и 2 поражения. Он становился чемпионом казахстанского промоушена Octagon Promotions.