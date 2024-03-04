Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и его глава Томас Бах предали все идеалы олимпизма. Слова министра на сессии Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе приводит «РИА Новости».
Лавров напомнил, что Бах ранее сам выступал против политизации спорта, когда дело касалось допуска трансгендеров на турниры.
«А вот когда ему сказали: «Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?» Он говорит: «Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН», — отметил министр.
Минспорт и Олимпийский комитет России 14 марта озвучат рекомендации по участию в Играх в Париже, на которые МОК допустил россиян на строгих условиях нейтрального статуса.
Министр спорта Олег Матыцин называл неприемлемыми требования о подписании деклараций в отдельных видах спорта и говорил, что ведомство ждет «финальных» критериев МОК. В МОК заявили, что обновленных рекомендаций нет.
Помощник президента России Игорь Левитин сказал «РИА Новости», что спортсмены не будут подписывать противоречащие российскому законодательству декларации.
Некоторые организаторы соревнований в 2022 году, в частности, Международная автомобильная федерация (FIA), требовали от российских спортсменов осудить военную операцию и выразить солидарность с Украиной.
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