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Звезду «Реала» дисквалифицировали за презрительное отношение к арбитру

Звезду «Реала» Беллингема дисквалифицировали за презрительное отношение к судье
Арбитр в матче «Валенсия» — «Реал» (2:2) не засчитал гол Беллингема на 99-й минуте, который он забил через несколько секунд после финального свистка. Хавбек обругал судью и получил красную карточку, а теперь пропустит еще две игры
Джуд Беллингем (слева)
Джуд Беллингем (слева) (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, 2 марта поспоривший с судьей в матче с «Валенсией» и получивший удаление, дисквалифицирован на две игры, сообщает Marca.

Футболиста наказали за презрительное или неуважительное отношение к главному рефери Хесусу Хилю Мансано. Арбитр на девятой добавленной минуте дал финальный свисток за несколько секунд до того, как Беллингем забил гол, в итоге «Реал» завершил матч вничью — 2:2.

Мансано указал в протоколе, что Беллингем обратился к нему «с агрессией и криками», нецензурно повторяя, что это был гол.

При вынесении решения комиссия указала, что видеопросмотры не опровергли показаний рефери, а решающее значение в рассмотрении дела имели тон и поведение игрока.

Судья завершил матч за несколько секунд до гола «Реала»
Спорт
Фото:Pablo Morano / Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча признал, что Беллингем вел себя эмоционально, но не увидел оскорбления в его поведении.

«Реал» планирует подать апелляцию.

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Беллингем не сыграет с «Сельтой» (10 марта) и «Осасуной» (16 марта).

Англичанин в этом сезоне забил 20 голов и сделал восемь передач в 30 играх за мадридский клуб, который лидирует в чемпионате Испании.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Джуд Беллингем
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