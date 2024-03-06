Звезду «Реала» дисквалифицировали за презрительное отношение к арбитру

Арбитр в матче «Валенсия» — «Реал» (2:2) не засчитал гол Беллингема на 99-й минуте, который он забил через несколько секунд после финального свистка. Хавбек обругал судью и получил красную карточку, а теперь пропустит еще две игры

Джуд Беллингем (слева) (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, 2 марта поспоривший с судьей в матче с «Валенсией» и получивший удаление, дисквалифицирован на две игры, сообщает Marca.

Футболиста наказали за презрительное или неуважительное отношение к главному рефери Хесусу Хилю Мансано. Арбитр на девятой добавленной минуте дал финальный свисток за несколько секунд до того, как Беллингем забил гол, в итоге «Реал» завершил матч вничью — 2:2.

Мансано указал в протоколе, что Беллингем обратился к нему «с агрессией и криками», нецензурно повторяя, что это был гол.

При вынесении решения комиссия указала, что видеопросмотры не опровергли показаний рефери, а решающее значение в рассмотрении дела имели тон и поведение игрока.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча признал, что Беллингем вел себя эмоционально, но не увидел оскорбления в его поведении.

«Реал» планирует подать апелляцию.

Беллингем не сыграет с «Сельтой» (10 марта) и «Осасуной» (16 марта).

Англичанин в этом сезоне забил 20 голов и сделал восемь передач в 30 играх за мадридский клуб, который лидирует в чемпионате Испании.