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Судья завершил матч за несколько секунд до гола «Реала»

Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала»
Матч «Реала» и Валенсии» завершился со счетом 2:2. Финальный свисток прозвучал за несколько секунд до гола Беллингема из «Реала», который выразил несогласие из-за того, что мяч не засчитали, и был удален за «агрессию и крики»
Фото: Pablo Morano / Reuters
Фото: Pablo Morano / Reuters

Мадридский футбольный клуб «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до того, как полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол. Матч, который прошел в Валенсии, завершился со счетом 2:2.

Беллингем выразил несогласие с решением не засчитать гол и получил красную карточку. Мансано в протоколе записал, что футболист подошел к нему «с агрессией и криками».

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Спорт
Фото:Ana Beltran / Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал произошедшее. «Игрок ясно выразился, очевидно, что он яростно подошел после гола, как это обычно бывает после того, что произошло, но это вовсе не было оскорблением», — сказал он.

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, «Валенсия» занимает девятое место.

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Теги
София Земляных
Реал Мадрид Испания Джуд Беллингем Валенсия
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