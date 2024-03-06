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Пропустившая Спартакиаду фигуристка Косторная возобновила тренировки

Пропустившая Спартакиаду из-за травмы Алена Косторная возобновила тренировки
Фигуристка в феврале перенесла операцию на плече, из-за чего пропустила Спартакиаду. Она проводит первый официальный сезон в парном катании
Алена Косторная
Алена Косторная (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, что вернулась к тренировкам на льду после операции на травмированном плече.

Косторная, в прошлом сезоне решившая выступать в парном катании, и ее партнер и муж Георгий Куница пропустили Спартакиаду. Тренер пары Сергей Росляков говорил, что фигуристка постоянно испытывает боль в плечевом суставе.

Косторная в среду, 6 марта, написала, что ей разрешили не носить фиксатор. «Поэтому я выхожу на лед и начинаю минимальные тренировки. А также мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — отметила фигуристка.

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Спорт
Алена Косторная и Георгий Куница

На чемпионате России в декабре Косторная и Куница заняли предпоследнее место.

В одиночном катании фигуристка, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, выиграла в сезоне 2019/20 первенство Европы и финал Гран-при.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Алена Косторная
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