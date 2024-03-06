Пропустившая Спартакиаду фигуристка Косторная возобновила тренировки
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, что вернулась к тренировкам на льду после операции на травмированном плече.
Косторная, в прошлом сезоне решившая выступать в парном катании, и ее партнер и муж Георгий Куница пропустили Спартакиаду. Тренер пары Сергей Росляков говорил, что фигуристка постоянно испытывает боль в плечевом суставе.
Косторная в среду, 6 марта, написала, что ей разрешили не носить фиксатор. «Поэтому я выхожу на лед и начинаю минимальные тренировки. А также мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — отметила фигуристка.
На чемпионате России в декабре Косторная и Куница заняли предпоследнее место.
В одиночном катании фигуристка, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, выиграла в сезоне 2019/20 первенство Европы и финал Гран-при.
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