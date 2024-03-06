Тухель сломал палец во время мотивационной речи перед игрой с «Лацио»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что сломал большой палец на ноге, пока в раздевалке настраивал команду на матч Лиги чемпионов с «Лацио». Об этом пишет Daily Mail.
«Бавария», уступившая римлянам в первом матче 1/8 финала (0:1), во вторник разгромила соперника со счетом 3:0 и вышла в следующий раунд.
Тухель после игры сказал CBS Sport, что пнул дверь, а в другом интервью — что ударил ногой по коробке в раздевалке.
«Я думал, не смогу снять обувь. Команда удивлялась, почему я просидел почти все 90 минут», — сказал тренер.
21 февраля «Бавария» после трех поражений подряд объявила, что Тухель покинет клуб по окончании сезона. Сам тренер перед этим говорил, что хотел бы снова поработать за границей.
В чемпионате Германии мюнхенский клуб идет на втором месте, уступая «Байеру» 10 очков.
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