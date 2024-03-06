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Тухель сломал палец во время мотивационной речи перед игрой с «Лацио»

Тренер «Баварии» Тухель сломал палец, выступая с речью перед матчем с «Лацио»
«Бавария» разгромила «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Томас Тухель признался, что на эмоциях сломал палец на ноге, настраивая команду перед матчем
Томас Тухель
Томас Тухель (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что сломал большой палец на ноге, пока в раздевалке настраивал команду на матч Лиги чемпионов с «Лацио». Об этом пишет Daily Mail.

«Бавария», уступившая римлянам в первом матче 1/8 финала (0:1), во вторник разгромила соперника со счетом 3:0 и вышла в следующий раунд.

Тухель после игры сказал CBS Sport, что пнул дверь, а в другом интервью — что ударил ногой по коробке в раздевалке.

«Я думал, не смогу снять обувь. Команда удивлялась, почему я просидел почти все 90 минут», — сказал тренер.

«Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ после поражения в первом матче
Спорт
Главный тренер &laquo;Баварии&raquo; Томас Тухель

21 февраля «Бавария» после трех поражений подряд объявила, что Тухель покинет клуб по окончании сезона. Сам тренер перед этим говорил, что хотел бы снова поработать за границей.

В чемпионате Германии мюнхенский клуб идет на втором месте, уступая «Байеру» 10 очков.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Томас Тухель ФК Бавария Лига Чемпионов
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