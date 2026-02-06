€4 млрд принесут €5 млрд: как в Италии оценивают эффект Олимпиады. Видео
Власти Италии вложили в Олимпиаду-2026 модернизацию инфраструктуры, стадионов и зданий порядка €4 млрд. При этом для нее не возводили новые стадионы и спортивные сооружения, а гостей селили в уже существующих гостиницах. Эти вложения, считают власти, принесут порядка €5 млрд.
