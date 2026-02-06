Олимпиада-2026,
Атмосфера на стадионе в Милане во время открытия Олимпиады-2026. Видео
Видео с атмосферой на стадионе в Милане во время открытия Олимпиады-2026
Стадион «Сан-Сиро» в Милане, где открывается Олимпиада-2026, полностью заполнен зрителями. Какая там атмосфера и как зрители участвуют в церемонии — рассказал во включении со стадиона журналист и спортивный блогер Иван Докукин.
