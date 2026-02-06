 Перейти к основному контенту
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,6 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,9 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Атмосфера на стадионе в Милане во время открытия Олимпиады-2026. Видео

Видео с атмосферой на стадионе в Милане во время открытия Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026

Атмосфера на стадионе в Милане во время открытия Олимпиады-2026. Видео
Video

Стадион «Сан-Сиро» в Милане, где открывается Олимпиада-2026, полностью заполнен зрителями. Какая там атмосфера и как зрители участвуют в церемонии — рассказал во включении со стадиона журналист и спортивный блогер Иван Докукин.

Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн
Спорт

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Теги
Милан Италия Олимпиада-2026
