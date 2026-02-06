Появились кадры с улиц Милана во время открытия Олимпиады

Как Милан готовился к Олимпиаде: включение с улиц города. Видео

Video

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит церемония открытия XXV зимней Олимпиады. Какая атмосфера на улицах самого города в это время — во включении корреспондента РБК.