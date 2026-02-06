Олимпиада-2026,
Как Милан готовился к Олимпиаде: включение с улиц города. Видео
Появились кадры с улиц Милана во время открытия Олимпиады
В Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит церемония открытия XXV зимней Олимпиады. Какая атмосфера на улицах самого города в это время — во включении корреспондента РБК.
