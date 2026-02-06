Олимпиада-2026,
Включение со стадиона в Милане, где открывается Олимпиада-2026. Видео
Видео со стадиона в Милане, где открывается Олимпиада-2026
На Стадионе Сан-Сиро в Италии уже началась церемония открытия XXV зимней Олимпиады-2026. Какая атмосфера на стадионе и как туда доезжают люди — смотрите в прямом включении РБК.
