Вторая ракетка России вышла в финал в двух разрядах на турнире в Абу-Даби
Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с австралийкой Майей Джойнт вышла в финал парного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.
В полуфинале теннисистки в двух сетах обыграли американок Софию Кенин и Дезире Кравчук со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Длительность встречи составила 1 час 37 минут.
В финале Александрова и Джойнт встретятся со словачкой Терезой Михаликовой и австралийкой Оливией Николлс.
Ранее россиянка вышла в финал турнира одиночного разряда, победив американку Хейли Баптист, 56-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. В решающем матче она сыграет против датчанки Клары Таусон или чешки Сары Бейлек.
Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
В прошлом году Александрова четыре раза играла в финалах на турнирах WTA, но титул завоевала только в феврале в Линце.
Турнир в Абу-Даби с призовым фондом $1,2 млн завершится 7 февраля.
