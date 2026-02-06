Вторая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.
В полуфинале 31-летняя россиянка, вторая сеяная, победила американку Хейли Баптист, 56-ю ракетку мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.
В решающем матче она сыграет против датчанки Клары Таусон или чешки Сары Бейлек.
Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
В прошлом году Александрова четыре раза играла в финалах на турнирах WTA, но титул завоевала только в феврале в Линце.
Турнир в Абу-Даби с призовым фондом $1,2 млн завершится 7 февраля.
