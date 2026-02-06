Олимпиада-2026,
0
Церемония открытия Олимпиады-2026. Спецэфир телеканала РБК
Спецэфир телеканала РБК о церемонии открытия Олимпиады-2026
В Италии в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия начнется с 21.30 мск. В спецэфире телеканала РБК — ключевые моменты с церемонии, ее обсуждение, включения с места событий и обсуждения с экспертами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах