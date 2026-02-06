В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице

Ранее украинская теннисистка Александра Олейникова отказалась пожимать руку венгерской соперницы Анны Бондар из-за ее участия в российском показательном турнире в 2022 году

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «возмутительным и скандальным» отказ украинской теннисистки Александры Олейниковой пожимать руку венгерской сопернице Анне Бондар. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Поведение украинской теннисистки Александры Олейниковой по отношению к Анне Бондар на международном теннисном турнире в Клуж-Напоке было возмутительным и скандальным. Попытка оклеветать Анну Бондар и упоминание параллелей с нацизмом характеризуют скорее украинскую «спортсменку», — написал Сийярто.

Ранее перед матчем второго круга турнира WTA 250 в Клуже-Напоке (Румыния) против Бондар украинка заявила, что не будет пожимать руку венгерке, так как она участвовала в российском показательном турнире в 2022 году.

Также Олейникова сравнила участие Бондар на турнире в Санкт-Петербурге с выступлением в нацистской Германии в 1941 году и потребовала от нее публичных извинений «перед украинским народом».

В феврале 2025 года Венгрия снова не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза. Сийярто назвал санкции против ОКР и клубов «абсурдными и постыдными».

Лучшим местом 25-летней Олейниковой в WTA было 90-е в начале января 2026 года, в последней версии рейтинга она 91-я. Бондар занимает 61-ю строчку.