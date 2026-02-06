В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «возмутительным и скандальным» отказ украинской теннисистки Александры Олейниковой пожимать руку венгерской сопернице Анне Бондар. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Поведение украинской теннисистки Александры Олейниковой по отношению к Анне Бондар на международном теннисном турнире в Клуж-Напоке было возмутительным и скандальным. Попытка оклеветать Анну Бондар и упоминание параллелей с нацизмом характеризуют скорее украинскую «спортсменку», — написал Сийярто.
Ранее перед матчем второго круга турнира WTA 250 в Клуже-Напоке (Румыния) против Бондар украинка заявила, что не будет пожимать руку венгерке, так как она участвовала в российском показательном турнире в 2022 году.
Также Олейникова сравнила участие Бондар на турнире в Санкт-Петербурге с выступлением в нацистской Германии в 1941 году и потребовала от нее публичных извинений «перед украинским народом».
В феврале 2025 года Венгрия снова не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза. Сийярто назвал санкции против ОКР и клубов «абсурдными и постыдными».
Лучшим местом 25-летней Олейниковой в WTA было 90-е в начале января 2026 года, в последней версии рейтинга она 91-я. Бондар занимает 61-ю строчку.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах