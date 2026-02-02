 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,5 x 3,2 2 2,02 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA

Украинка Олейникова отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA в Румынии
Украинка Олейникова, 91-я ракетка мира, заявила, что не будет фотографироваться с венгеркой Бондар и пожимать ей руку, потому что та в 2022-м ездила на турнир в Санкт-Петербург. Соперницы сыграют на турнире в Клуж-Напоке
Анна Бондар
Анна Бондар (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила порталу «Большой теннис Украины», что не станет участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей сопернице из Венгрии на турнире в Румынии, поскольку та участвовала в выставочных соревнованиях в России в 2022 году.

Анна Бондар (64-я в рейтинге), с которой Олейниковой предстоит 3 февраля играть во втором круге турнира в Клуж-Напоке, в декабре 2022-го выступила на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

По словам Олейниковой, она готова в будущем пожать руку Бондар, если та «публично признает свою ошибку и извинится перед украинским народом».

Олейникова один раз встречалась с Бондар в WTA в 2017 году и проиграла.

В турнире в Санкт-Петербурге в 2022 году участвовали шесть команд из игроков АТР и WTA. Из иностранных теннисистов там были серб Ласло Джере, венгр Мартон Фучович, испанцы Бернабе Сапата Мирайес и Педро Мартинес, а также выступающая за Казахстан Юлия Путинцева.

Ранее Олейникова критиковала за участие в этом турнире Диану Шнайдер, но та сказала, что не знает украинку. Украинки с 2022 года отказываются от рукопожатий с россиянками и белорусками.

Лучшим местом 25-летней Олейниковой в WTA было 90-е в начале января 2026 года, в последней версии рейтинга она 91-я.

Анна Сатдинова
теннис WTA
