Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA

Украинка Олейникова, 91-я ракетка мира, заявила, что не будет фотографироваться с венгеркой Бондар и пожимать ей руку, потому что та в 2022-м ездила на турнир в Санкт-Петербург. Соперницы сыграют на турнире в Клуж-Напоке

Анна Бондар (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила порталу «Большой теннис Украины», что не станет участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей сопернице из Венгрии на турнире в Румынии, поскольку та участвовала в выставочных соревнованиях в России в 2022 году.

Анна Бондар (64-я в рейтинге), с которой Олейниковой предстоит 3 февраля играть во втором круге турнира в Клуж-Напоке, в декабре 2022-го выступила на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

По словам Олейниковой, она готова в будущем пожать руку Бондар, если та «публично признает свою ошибку и извинится перед украинским народом».

Олейникова один раз встречалась с Бондар в WTA в 2017 году и проиграла.

В турнире в Санкт-Петербурге в 2022 году участвовали шесть команд из игроков АТР и WTA. Из иностранных теннисистов там были серб Ласло Джере, венгр Мартон Фучович, испанцы Бернабе Сапата Мирайес и Педро Мартинес, а также выступающая за Казахстан Юлия Путинцева.

Ранее Олейникова критиковала за участие в этом турнире Диану Шнайдер, но та сказала, что не знает украинку. Украинки с 2022 года отказываются от рукопожатий с россиянками и белорусками.

Лучшим местом 25-летней Олейниковой в WTA было 90-е в начале января 2026 года, в последней версии рейтинга она 91-я.