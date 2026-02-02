Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA
Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила порталу «Большой теннис Украины», что не станет участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей сопернице из Венгрии на турнире в Румынии, поскольку та участвовала в выставочных соревнованиях в России в 2022 году.
Анна Бондар (64-я в рейтинге), с которой Олейниковой предстоит 3 февраля играть во втором круге турнира в Клуж-Напоке, в декабре 2022-го выступила на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.
По словам Олейниковой, она готова в будущем пожать руку Бондар, если та «публично признает свою ошибку и извинится перед украинским народом».
Олейникова один раз встречалась с Бондар в WTA в 2017 году и проиграла.
В турнире в Санкт-Петербурге в 2022 году участвовали шесть команд из игроков АТР и WTA. Из иностранных теннисистов там были серб Ласло Джере, венгр Мартон Фучович, испанцы Бернабе Сапата Мирайес и Педро Мартинес, а также выступающая за Казахстан Юлия Путинцева.
Ранее Олейникова критиковала за участие в этом турнире Диану Шнайдер, но та сказала, что не знает украинку. Украинки с 2022 года отказываются от рукопожатий с россиянками и белорусками.
Лучшим местом 25-летней Олейниковой в WTA было 90-е в начале января 2026 года, в последней версии рейтинга она 91-я.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии