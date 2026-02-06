Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне

Фигуристы Дэвис и Смолин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне

По словам фигуристов, запах очень сильный, а сама обстановка в Олимпийской деревне «оставляет желать лучшего»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне в Италии. Об этом они заявили Sport24.

«У меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят <...> А у меня астма», — сказала Дэвис.

Смолкин добавил, что запах очень сильный. Он отметил, что обстановка в Олимпийской деревне «оставляет желать лучшего» и там «максимально некомфортно во всех смыслах». Фигуристам также не починили свет.

Ранее спортсмены уже были недовольны условиями проживания на Играх в Италии.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле, а японский конькобежец Тацуя Синам назвал атмосферу в Олимпийской деревне в Милане «пугающей».

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

С лета 2023 года Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии. На командном турнире Олимпиады-2026 они заняли шестое место в ритмическом танце.

Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне они стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Сегодня, 6 февраля, в Милане состоится церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. В состязаниях, которые завершатся 22 февраля, выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.