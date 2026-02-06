 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,6 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,3 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,9 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне

Фигуристы Дэвис и Смолин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне
Сюжет
Олимпиада-2026
По словам фигуристов, запах очень сильный, а сама обстановка в Олимпийской деревне «оставляет желать лучшего»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пожаловались на сильный запах сигаретного дыма в Олимпийской деревне в Италии. Об этом они заявили Sport24.

«У меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят <...> А у меня астма», — сказала Дэвис.

Смолкин добавил, что запах очень сильный. Он отметил, что обстановка в Олимпийской деревне «оставляет желать лучшего» и там «максимально некомфортно во всех смыслах». Фигуристам также не починили свет.

Ранее спортсмены уже были недовольны условиями проживания на Играх в Италии.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле, а японский конькобежец Тацуя Синам назвал атмосферу в Олимпийской деревне в Милане «пугающей».

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

С лета 2023 года Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии. На командном турнире Олимпиады-2026 они заняли шестое место в ритмическом танце.

Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне они стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.

Сегодня, 6 февраля, в Милане состоится церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. В состязаниях, которые завершатся 22 февраля, выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Рената Утяева
фигурное катание Диана Дэвис Олимпиада-2026 Глеб Смолкин
Материалы по теме
Японский конькобежец рассказал о пугающей атмосфере в Олимпийской деревне
Спорт
Йоханнес Клебо пожаловался на плохой интернет на Олимпиаде в Италии
Спорт
Российская конькобежка рассказала о болезни перед стартом Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Зеленский после критики Воздушных сил Украины пообещал кадровые решения Политика, 20:46
Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в Москве Политика, 20:39
В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице Спорт, 20:34
Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне Спорт, 20:33
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест Общество, 20:30
Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США Политика, 20:20
Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн Спорт, 20:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски Политика, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян Общество, 19:52
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии Общество, 19:47
Вторая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби Спорт, 19:44
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе Технологии и медиа, 19:37
WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране Политика, 19:35