Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,35 x 3,55 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,58 x 4,6 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,15 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Ангелина Мельникова объявила, за какой клуб выступит в чемпионате Италии

Российская гимнастка сообщила, что будет выступать в итальянской серии А за клуб из Верчелли

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит на клубном чемпионате Италии в составе команды ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

По словам Мельниковой, официальная презентация команды состоится сегодня, 6 февраля. Первый тур серии А запланирован на 28 февраля и пройдет в Модене, заключительные соревнования сезона состоятся 16 мая в Бергамо.

В спортивной гимнастике проходят национальные клубные чемпионаты, в которых могут участвовать и гимнасты из других стран. Примеры таких турниров: итальянская Serie A и немецкая Bundesliga.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Однако на национальные клубные турниры эти ограничения не распространяются.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

В ноябре прошлого года Мельникова выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге. Команда заняла первое место по итогам тура, а россиянка стала самой результативной участницей соревнований. При этом на финал турнира спортсменка допущена не была «ради безопасности участников» и «в целях защиты всех причастных лиц».

