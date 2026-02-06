Ангелина Мельникова объявила, за какой клуб выступит в чемпионате Италии
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит на клубном чемпионате Италии в составе команды ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
По словам Мельниковой, официальная презентация команды состоится сегодня, 6 февраля. Первый тур серии А запланирован на 28 февраля и пройдет в Модене, заключительные соревнования сезона состоятся 16 мая в Бергамо.
В спортивной гимнастике проходят национальные клубные чемпионаты, в которых могут участвовать и гимнасты из других стран. Примеры таких турниров: итальянская Serie A и немецкая Bundesliga.
Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Однако на национальные клубные турниры эти ограничения не распространяются.
Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.
В ноябре прошлого года Мельникова выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге. Команда заняла первое место по итогам тура, а россиянка стала самой результативной участницей соревнований. При этом на финал турнира спортсменка допущена не была «ради безопасности участников» и «в целях защиты всех причастных лиц».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета
США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны