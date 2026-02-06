Ангелина Мельникова объявила, за какой клуб выступит в чемпионате Италии

Российская гимнастка сообщила, что будет выступать в итальянской серии А за клуб из Верчелли

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит на клубном чемпионате Италии в составе команды ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

По словам Мельниковой, официальная презентация команды состоится сегодня, 6 февраля. Первый тур серии А запланирован на 28 февраля и пройдет в Модене, заключительные соревнования сезона состоятся 16 мая в Бергамо.

В спортивной гимнастике проходят национальные клубные чемпионаты, в которых могут участвовать и гимнасты из других стран. Примеры таких турниров: итальянская Serie A и немецкая Bundesliga. Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Однако на национальные клубные турниры эти ограничения не распространяются.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

В ноябре прошлого года Мельникова выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге. Команда заняла первое место по итогам тура, а россиянка стала самой результативной участницей соревнований. При этом на финал турнира спортсменка допущена не была «ради безопасности участников» и «в целях защиты всех причастных лиц».